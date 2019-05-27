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"Такие настоящие": Настя и Потап умилили Сеть новыми фото с отдыха

Комментариев: 1
Поклонники Потапа и Насти признались, что давно мечтали об их свадьбе.

"Такие настоящие": Настя и Потап умилили Сеть новыми фото с отдыха
instagram.com/kamenskux/

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Звездные молодожены Алексей Потапенко и Настя Каменских продолжают радовать поклонников снимками с “медового месяца“, который они проводят в Турции. На этот раз счастливая жена Настя выставила в Инстаграм яркий снимок с мужем на берегу моря. Певица одета в темно-синий костюм пижамного типа с орнаментом, а Потап - в белую футболку и шорты. Пара обнимается и выглядит на пике счастья и блаженства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Потап поделился селфи с Настей - на нем видно, что фото сделано в том же месте.

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Поклонники звездной пары пришли в восторг от новых фото и отметили, что давно мечтали об их свадьбе. Однако, часть фолловеров подчеркнули, что пара, которая раньше держала отношения в секрете, теперь слишком активно выставляет чувства напоказ.

  • Боже, я с 12ти лет, как вы стали дуэтом мечтала чтоб вы были вместе....шли года и я все равно мечтала....а в день вашей свадьбы,смотря на вас я стала такой счастливой😍😍😄😄я так плакала от счастья 
  • Мечта детства сбылась😂❤️❤️❤️
  • столько лет молчания и тут прорвало 🔥 счастья вам!
  • То чувство,когда искренне рада за совершенно чужих тебе людей,а все потому что вы такие настоящие☺️счастья вам 🙏🏻
  • Всёёё, теперь миллион совместных фото и никак тайн! Вы оставили СМИ без работы 🤣
  • Красивая пара. Настя - красотка, Потап - брутал. Счастья!
  • Вы такая красивая пара. Я сотню раз задумывалась как Потап может устоять перед такой красоткой как Вы Настя 🙈
  • Моя бабуля всегда думала, что они муж и жена, а когда узнала, что просто дуэт ответила “Ага, осьо побачите - скоро поженяця“😄 так и случилось😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, во сколько обошлась свадьба Потапу и Насте.

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Теги: Потап, Настя Каменских, медовый месяц
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.05.2019, 11:04
Оценка:  -2
pусский
Хочу, чтобы когда я высру очередную зловонную кучу, они, стоя раком нюхали её и драчили друг другу! У меня встал, бля!
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