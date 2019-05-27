Поклонники Потапа и Насти признались, что давно мечтали об их свадьбе.

"Такие настоящие": Настя и Потап умилили Сеть новыми фото с отдыха instagram.com/kamenskux/

Читай также: Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти

Звездные молодожены Алексей Потапенко и Настя Каменских продолжают радовать поклонников снимками с “медового месяца“, который они проводят в Турции. На этот раз счастливая жена Настя выставила в Инстаграм яркий снимок с мужем на берегу моря. Певица одета в темно-синий костюм пижамного типа с орнаментом, а Потап - в белую футболку и шорты. Пара обнимается и выглядит на пике счастья и блаженства.

Потап поделился селфи с Настей - на нем видно, что фото сделано в том же месте.

Читай также: 5 звезд: Стало известно, где проводят медовый месяц Потап и Каменских

Поклонники звездной пары пришли в восторг от новых фото и отметили, что давно мечтали об их свадьбе. Однако, часть фолловеров подчеркнули, что пара, которая раньше держала отношения в секрете, теперь слишком активно выставляет чувства напоказ.

Боже, я с 12ти лет, как вы стали дуэтом мечтала чтоб вы были вместе....шли года и я все равно мечтала....а в день вашей свадьбы,смотря на вас я стала такой счастливой😍😍😄😄я так плакала от счастья

Мечта детства сбылась😂❤️❤️❤️

столько лет молчания и тут прорвало 🔥 счастья вам!

То чувство,когда искренне рада за совершенно чужих тебе людей,а все потому что вы такие настоящие☺️счастья вам 🙏🏻

Всёёё, теперь миллион совместных фото и никак тайн! Вы оставили СМИ без работы 🤣

Красивая пара. Настя - красотка, Потап - брутал. Счастья!

Вы такая красивая пара. Я сотню раз задумывалась как Потап может устоять перед такой красоткой как Вы Настя 🙈

Моя бабуля всегда думала, что они муж и жена, а когда узнала, что просто дуэт ответила “Ага, осьо побачите - скоро поженяця“😄 так и случилось😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, во сколько обошлась свадьба Потапу и Насте.