“Сочная штучка“: жена Позитива покорила Сеть пляжными фото

Супруга участника группы "Время и Стекло" продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Супруга солиста популярной украинской группы “Время и стекло“ Позитива Анна Завгородняя похвасталась снимками с отдыха.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько горячих кадром, на которых продемонстрировала соблазнительные формы. На свежих фотографиях Анна позирует на пляже в леопардовом купальнике и огромных очках.

“Рай“, - лаконично подписала снимки Завгородняя на английском языке.

Поклонники звезды засыпали ее новые публикации восторженными комментариями.

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“Идеальная красотка. Обожаю тебя“, “Сочная штучка“, “Пожааар!“, “Боже, эта фигура“, “Ох какая кошечка“, “Бомба-красотка“, “Очень подтянутая,крутая фигурка“, “Фигура топ!“, - написали подписчики.

Напомним, ранее стало известно, где проводят медовый месяц Потап и Каменских.