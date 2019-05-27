"Вот это да!": Анна Седокова продемонстрировала растяжку

Исполнительница показала новый кадр из спортзала.

Экс-солистка “ВИА Гры“, украинская певица Анна Седокова регулярно занимается спортом. Недавно артистка решила показать фанам новый кадр с тренировки.

Читай также: “Тяжелый же, как сама несешь?“: Седокова похвасталась шикарным подарком

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена в спортивном зале. Артистка позирует красной кофте, черном топе, черных лосинах и кроссовках. На снимке певица продемонстрировала шикарную растяжку, сидя в шпагате.

В описании к фотографии Седокова рассказала, о чем думает во время тренировок.

“Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов. Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому “оливье“, что на этой неделе премьера клипа “Санта-Барабара“ и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги“, - написала Анна Седокова.

Подписчики звезды оставили множество восторженных отзывов о физической форме артистки.

Читай также: “Сочное фото“: Анна Седокова показала грудь крупным планом

“Анют, у тебя прекрасная фигура. Ты совсем не пышечка, как ты думаешь))) ДЛЯ МЕНЯ ТЫ ИДЕАЛЬНАЯ, вот правда“, , “Хватит думать о весе! Ты прекрасна!!! ЦАРИЦА!!!“, , “Твоя фигура это идеал красоты. А твоя талия просто совершенство“, “Приятно посмотреть!“, “Вот это да!“, “Мотивируете встать с дивана и пойти на треню“, “Ну блин что сказать - бомба“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Анна Седокова дала концерт в киевском ресторане.