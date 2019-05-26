Экс-"ВИА Гра" показала лицо без косметики

Надежда Мейхер похвасталась естественной красотой.

Бывшая участница популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новой публикацией.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр, на котором продемонстрировала лицо без макияжа.

На фотографии 37-летняя певица запечатлена в белой футболке с текстовым принтом собственного бренда MEIHER BY MEIHER.

“Природа окрыляет“, - коротко подписала снимок Мейхер.

Поклонники исполнительницы похвалили ее за естественность и засыпали комплиментами.

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“Как приятно смотреть на Вас, Надя. Естественные брови, естественные губы, естественные зубы даже. Очень красивая“, “Вы, красавица, Надюша“, “Красивая и сексуальная без слоя косметики и искусственных поз. Лучшая!!!“, “Прям по фото чувствуется какая вы отдохнувшая и наполненная силами“, “Солнечная, красивая и невероятная“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ Надежда Мейхер показала, как выглядела в 15 лет.