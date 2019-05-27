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"Копия мамы и папы": Слава Каминская показала подросших детей

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Звезда опубликовала новый кадр с сыном та дочерью.
"Копия мамы и папы": Слава Каминская показала подросших детей
"Копия мамы и папы": Слава Каминская показала подросших детей
instagram.com/babaslavka

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с подписчиками свежим семейным кадром.

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На своей странице в Instagramо артистка опубликовала трогательное  фото со своими детьми. На снимке 3-летний Леонард и 2-летняя Лаура позируют в обнимку. Кадр было сделано на детской площадке.

Отметим, что Слава опубликовала две одинаковые фотографии, но в разной обработке instagram-фильтрами. В подписи к новой публикации певица поделилась философскими мыслями о восприятии детей. А также предложила фанам выбрать лучший снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ Внешний мир существует, и существует объективная реальность, но, двигаясь по миру, мы постоянно бессознательно применяем фильтры и при этом, не замечая, конструируем свой индивидуальный мир — свой тоннель реальности. Мы никогда не соприкасаемся напрямую с реальностью как таковой, потому что фильтры не дают нам увидеть мир таким, какой он есть. Наши органы чувств и наш мозг, строение которых мы унаследовали от биологических предков, а также наши убеждения и неявные допущения о природе реальности конструируют механизмы этих фильтров. 1/2? #сперлаидовольна #подсмотреновсети

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Поклонники Каминской оставили множество комментариев к свежей публикации.

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“Бог ты мой, какая деловая пара“, “Какие клевые и стильные детки. Слава, а от Вашего Леона я вообще балдею, он космический мальчик“, “Копия мамы и папы)“, “Пусть будут такие же счастливые, как красивые!“, “Самые красивые дети у самых лучших в мире родителей“, “Ох, этот мальчик разобьет не одно женское сердце“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona.bigmir.net

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