"Копия мамы и папы": Слава Каминская показала подросших детей
Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с подписчиками свежим семейным кадром.
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На своей странице в Instagramо артистка опубликовала трогательное фото со своими детьми. На снимке 3-летний Леонард и 2-летняя Лаура позируют в обнимку. Кадр было сделано на детской площадке.
Отметим, что Слава опубликовала две одинаковые фотографии, но в разной обработке instagram-фильтрами. В подписи к новой публикации певица поделилась философскими мыслями о восприятии детей. А также предложила фанам выбрать лучший снимок.
ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ Внешний мир существует, и существует объективная реальность, но, двигаясь по миру, мы постоянно бессознательно применяем фильтры и при этом, не замечая, конструируем свой индивидуальный мир — свой тоннель реальности. Мы никогда не соприкасаемся напрямую с реальностью как таковой, потому что фильтры не дают нам увидеть мир таким, какой он есть. Наши органы чувств и наш мозг, строение которых мы унаследовали от биологических предков, а также наши убеждения и неявные допущения о природе реальности конструируют механизмы этих фильтров. 1/2? #сперлаидовольна #подсмотреновсети
Поклонники Каминской оставили множество комментариев к свежей публикации.
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“Бог ты мой, какая деловая пара“, “Какие клевые и стильные детки. Слава, а от Вашего Леона я вообще балдею, он космический мальчик“, “Копия мамы и папы)“, “Пусть будут такие же счастливые, как красивые!“, “Самые красивые дети у самых лучших в мире родителей“, “Ох, этот мальчик разобьет не одно женское сердце“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст.
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