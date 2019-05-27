"Копия мамы и папы": Слава Каминская показала подросших детей

Звезда опубликовала новый кадр с сыном та дочерью.

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с подписчиками свежим семейным кадром.

Читай также: “Это чтобы муж совсем не спал?“: Слава Каминская поделилась откровенным фото

На своей странице в Instagramо артистка опубликовала трогательное фото со своими детьми. На снимке 3-летний Леонард и 2-летняя Лаура позируют в обнимку. Кадр было сделано на детской площадке.

Отметим, что Слава опубликовала две одинаковые фотографии, но в разной обработке instagram-фильтрами. В подписи к новой публикации певица поделилась философскими мыслями о восприятии детей. А также предложила фанам выбрать лучший снимок.

Поклонники Каминской оставили множество комментариев к свежей публикации.

Читай также: “Маленькая балерина“: Слава из “НеАнгелов“ показала подросшую дочь

“Бог ты мой, какая деловая пара“, “Какие клевые и стильные детки. Слава, а от Вашего Леона я вообще балдею, он космический мальчик“, “Копия мамы и папы)“, “Пусть будут такие же счастливые, как красивые!“, “Самые красивые дети у самых лучших в мире родителей“, “Ох, этот мальчик разобьет не одно женское сердце“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст.