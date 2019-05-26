Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Просто бомба": Оля Цибульская удивила фаном смелым нарядом

Комментариев: 3
Артистка поделилась пикантным кадром в соцсети.
"Просто бомба": Оля Цибульская удивила фаном смелым нарядом
"Просто бомба": Оля Цибульская удивила фаном смелым нарядом
instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская исполнительница и телеведущая Оля Цибульская привлекла внимание подписчиков с помощью пикантной публикации

Читай также: Оля Цибульская рассказала о первой любви 4-летнего сына

Так, недавно на своей странице в Instagram 33-летняя артистка опубликовала откровенный снимок, на котором позирует в голубом платье и кофте такого же цвета. Свой образ звезда дополнила розовыми очками.

На свежем кадре Цибульская появилась без белья. Об этом  она сама смело заявила в описании к фотографии.

“Я сьогодні без білизни. Бо всю красу,яку привезла на @kurazhbazar від @dari_co_ ми розпродали. Круто поєднувати відпочинок і добрі справи. Перші троє, хто вгадає якого кольору плавки на мені, отримають круті домашні сексі-шорти!“, - написала Оля Цибульская. 

Некоторые из подписчиков раскритиковали новый пост звезды, а некоторые оценили смелое фото артистки.

Читай также: “Игнорирую своего мужа“: Оля Цибульская раскрыла подробности личной жизни

“Оля, Ви просто бомба! Хоч в піжамі, ви все одно будете шикарні!“, “Носіть свої сексі-шорти самі,нікому не цікаво які плавки на Вас і чи є вони взагалі.....тупішого посту я ще не бачила“, “О боги, яка ти сексі!“, “Була кращої думки про вас. Уявіть ваш син читає цей пост. Якщо мій прочитає не дай Боже, мені соромно за вас“, “Здравствуйте. Мне нравиться Ваше творчество. Я была о Вас лучшего мнения. Не думала, что Вы будете опускаться до своих трусов“, “Самая адекватная и настоящая певица во всем шоу-бизе. Спасибо вам Олечка за натуральность, её сейчас так мало вокруг!!! Белье на вас Думаю сиреневого/фиолетового цвета“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась подробностями, как ей вернули автомобиль.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    27.05.2019, 14:31
Оценка:  0
zadneprohodchik
Срамота
zadneprohodchik    27.05.2019, 14:31
Оценка:  0
zadneprohodchik
Срамота
гость  (аноним)  27.05.2019, 14:15
Оценка:  +1
гость
Ага, престарелая бомба с обвисшими сиськами.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь