"Просто бомба": Оля Цибульская удивила фаном смелым нарядом
Популярная украинская исполнительница и телеведущая Оля Цибульская привлекла внимание подписчиков с помощью пикантной публикации
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Так, недавно на своей странице в Instagram 33-летняя артистка опубликовала откровенный снимок, на котором позирует в голубом платье и кофте такого же цвета. Свой образ звезда дополнила розовыми очками.
На свежем кадре Цибульская появилась без белья. Об этом она сама смело заявила в описании к фотографии.
“Я сьогодні без білизни. Бо всю красу,яку привезла на @kurazhbazar від @dari_co_ ми розпродали. Круто поєднувати відпочинок і добрі справи. Перші троє, хто вгадає якого кольору плавки на мені, отримають круті домашні сексі-шорти!“, - написала Оля Цибульская.
Я сьогодні без білизни🔥🔥🔥🔥Бо всю красу,яку привезла на @kurazhbazar від @dari_co_ ми розпродали 🔥Круто поєднувати відпочинок і добрі справи❤️ Перші троє, хто вгадає якого кольору плавки на мені , отримають круті домашні сексі-шорти! Відповідь о 23:00 в сторіс 👀❣️Поїхали ! #куражбазар @oh_neon
Некоторые из подписчиков раскритиковали новый пост звезды, а некоторые оценили смелое фото артистки.
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“Оля, Ви просто бомба! Хоч в піжамі, ви все одно будете шикарні!“, “Носіть свої сексі-шорти самі,нікому не цікаво які плавки на Вас і чи є вони взагалі.....тупішого посту я ще не бачила“, “О боги, яка ти сексі!“, “Була кращої думки про вас. Уявіть ваш син читає цей пост. Якщо мій прочитає не дай Боже, мені соромно за вас“, “Здравствуйте. Мне нравиться Ваше творчество. Я была о Вас лучшего мнения. Не думала, что Вы будете опускаться до своих трусов“, “Самая адекватная и настоящая певица во всем шоу-бизе. Спасибо вам Олечка за натуральность, её сейчас так мало вокруг!!! Белье на вас Думаю сиреневого/фиолетового цвета“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась подробностями, как ей вернули автомобиль.
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