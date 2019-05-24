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"Образ вороны": Даша Астафьева поразила экстремальной фотосессией

Комментариев: 1
Даша Астафьева снялась на краю крыши 25-этажного дома.

"Образ вороны": Даша Астафьева поразила экстремальной фотосессией
instagram.com/da_astafieva/

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Эпатажная украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева поделилась кадрами экстремальной фотосессии. В Инстаграм "секс-бомба" выставила фото, сделанные на крыше 25-этажного дома. Также Даша поделилась видео с бекстейджа съемки. На Астафьевой - необычный наряд из перьев, напоминающий то ли диковинную птицу, то ли темного ангела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤🖤🖤 in love with out day...

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Поклонники звезды отметили, что образ - невероятно сексуален и подчеркнули смелость модели и фотографа.

  • Вот это бесстрашная Даша👍👍
  • Очень круто, времена Бетмена, Чикаго
  • Даша ,образ "вороны" прикольный. И за смелость лайк!!!))
  • Крутая фото-работа!!!
  • Просто секс
  • У нас как всегда, белого ангела пытаются выдать за тёмного!А белого глаза выдают!💐👏
  • 1000 раз пересмотрела, это круче чем п*рно. Даша на высоте, как всегда😎
  • Господи, Боже...🙈этот парень с камерой просто на корточках сидел на парапете 25 этажа?!....😨 Ещё и снимал?!...😅 - написали в Сети.

Ранее Даша Астафьева удивила "спокойным" образом.

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Теги: Даша Астафьева, откровенные фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.05.2019, 14:15
Оценка:  0
гость
Было не ветрено, и солнечно, да и снималось все на лавочке.
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