Даша Астафьева снялась на краю крыши 25-этажного дома.

"Образ вороны": Даша Астафьева поразила экстремальной фотосессией instagram.com/da_astafieva/

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Эпатажная украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева поделилась кадрами экстремальной фотосессии. В Инстаграм "секс-бомба" выставила фото, сделанные на крыше 25-этажного дома. Также Даша поделилась видео с бекстейджа съемки. На Астафьевой - необычный наряд из перьев, напоминающий то ли диковинную птицу, то ли темного ангела.

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Поклонники звезды отметили, что образ - невероятно сексуален и подчеркнули смелость модели и фотографа.

Вот это бесстрашная Даша👍👍

Очень круто, времена Бетмена, Чикаго

Даша ,образ "вороны" прикольный. И за смелость лайк!!!))

Крутая фото-работа!!!

Просто секс

У нас как всегда, белого ангела пытаются выдать за тёмного!А белого глаза выдают!💐👏

1000 раз пересмотрела, это круче чем п*рно. Даша на высоте, как всегда😎

Господи, Боже...🙈этот парень с камерой просто на корточках сидел на парапете 25 этажа?!....😨 Ещё и снимал?!...😅 - написали в Сети.

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