"Надо пахать!": Ефросинина рассказала, чему научилась за 40 лет жизни

Совсем недавно телеведущая отпраздновала юбилей.

В субботу, 25 мая, известная телеведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина отпраздновала юбилей. Артистке исполнилось 40 лет.

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На своей странице в Instagram звезда решила похвастаться своей шикарной фигурой. Маша опубликовала эффектный кадр, на котором запечатлена, сидя в полушпагате, в короткой бежевой кофточке и шортах того же цвета. Снимок был сделан во время фотосессии для журнала Elle.

В подписи к новой публикации ведущая рассказала, чему научилась за эти годы. Ефросинина дала подписчикам ценные советы о здоровье и уходом за внешностью. Звезда заявила, что нужно постоянно работать над собой и стараться не думать о плохом.

“Чему меня научил и что открыл мой первый #сорокет : ⠀ ⠀

Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга - это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно- быть счастливым! ⠀ ⠀

Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведёт! Тупиком жизни может быть только пассив... ⠀ ⠀

Хорошо выглядеть - это грёбаный труд! Ежедневный, мать его, труд! Хотите тащиться от своего отражения, тогда: ⠀

- Идите к доктору и обследуйте весь свой организм. Гинеколог, эндокринолог и гастроэнтеролог в первую очередь! ⠀ ⠀

- Найдите себе физическую нагрузку по душе! Без спорта и движения организм увядает и разваливается в разы быстрее ... ⠀ ⠀

- Разберитесь в элементарном, в том, как влияет каждый продукт, попадающий в ЕДИНСТВЕННО данный вам храм- ваше тело! И прекратите его замусоривать!! Наладьте питание! Ешьте то, что продлит вашу жизнь, а не укоротит её...

- Избавьтесь от дурных мыслей и злопыхательств в адрес других - это ужасно токсично для внешнего вида и ведёт к ранней старости:)

- Ничего НИКОМУ не даётся просто так- надо пахать! И внешность- не исключение! ⠀⠀

Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это! Пошли всё к чёрту, пореви, побейся головой об стену, пожалей себя пару дней... Очистись, выпусти из себя весь стресс-это НОРМАЛЬНО. Ты всего лишь человек, а не бесперебойный гаджет. Сила человека в его умении быть иногда слабым.. ⠀ ⠀

Прислушивайтесь к вашим детям - они честнее всех укажут вам на ваши недостатки!“, - поделилась Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась пикантным кадром в день рождения.