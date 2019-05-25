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"Носики точно похожи": Тина Кароль показала свою бабушку

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Артистка выставила фото с бабушкой, которую не видела 10 лет.

"Носики точно похожи": Тина Кароль показала свою бабушку
instagram.com/tinakarol_fantina

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Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников снимком с бабушкой из Измаила. Селфи артистка выставила в Инстаграм, отметив, что не видела бабушку 10 лет.

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Поклонники артистки тут же нашли сходство между Тиной и бабушкой, однако, некоторые пожурили Кароль за то, что так редко навещает родных. А часть поклонников отметили, что это не родная бабушка Тины, а, видимо, дальняя родственница. 

  • 10 лет не приезжать к бабушке??? Кошмар
  • Носики точно похожи!❤
  • Позор, 10 років не відвідувати рідних😱
  • 10 лет это очень большой промежуток времени. Большое счастье когда встреча с дедушками и бабушками возможна!)
  • Ужас, 10 років НАСТІЛЬКИ бути зайнятою своєю кар'єрою і "звіздитися", що навіть бабусю свою не відвідати.. Я була кращої думки про вас.
  • Накинулись, как стервятники, 10 лет не приезжала, ничего постыдного в этом нет, человек публичный, занятый, когда получилось, тогда приехала. Главное память и уважение к человеку!
     

Ранее мы писали, что Тина Кароль отожгла на свадьбе Каменских и Потапа.

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Теги: Тина Кароль, родственники звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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