Артистка выставила фото с бабушкой, которую не видела 10 лет.

"Носики точно похожи": Тина Кароль показала свою бабушку instagram.com/tinakarol_fantina

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Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников снимком с бабушкой из Измаила. Селфи артистка выставила в Инстаграм, отметив, что не видела бабушку 10 лет.

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Поклонники артистки тут же нашли сходство между Тиной и бабушкой, однако, некоторые пожурили Кароль за то, что так редко навещает родных. А часть поклонников отметили, что это не родная бабушка Тины, а, видимо, дальняя родственница.

10 лет не приезжать к бабушке??? Кошмар

Носики точно похожи!❤

Позор, 10 років не відвідувати рідних😱

10 лет это очень большой промежуток времени. Большое счастье когда встреча с дедушками и бабушками возможна!)

Ужас, 10 років НАСТІЛЬКИ бути зайнятою своєю кар'єрою і "звіздитися", що навіть бабусю свою не відвідати.. Я була кращої думки про вас.

Накинулись, как стервятники, 10 лет не приезжала, ничего постыдного в этом нет, человек публичный, занятый, когда получилось, тогда приехала. Главное память и уважение к человеку!



Ранее мы писали, что Тина Кароль отожгла на свадьбе Каменских и Потапа.