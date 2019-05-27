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Медовый месяц: Потап и Настя выставили первые яркие фото с отдыха

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Каменских и Потап засветились на пляже - счастливая пара.

Медовый месяц: Потап и Настя выставили первые яркие фото с отдыха
Медовый месяц: Потап и Настя выставили первые яркие фото с отдыха
instagram.com/kamenskux/

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Звездные молодожены - Алексей Потапенко и Настя Каменских, которые уехали в медовый месяц, порадовали поклонников фото с отдыха. На снимках в Инстаграм появилась Настя на пляже в серо-черном бикини с кружевом, а также общее фото с мужем - пара страстно обнимается, при этом держа в руках бокалы шампанского.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники отметили, что Настя - в хорошей - “сочной“ - форме и пожелали паре счастливой семейной жизни.

Ранее мы писали, в чем звездные гости пришли на свадьбу Каменских и Потапа.

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Теги: свадьба Потапа и Каменских, медовый месяц, Потап, Настя Каменских
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Источник: ivona bigmir)net

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