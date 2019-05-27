Каменских и Потап засветились на пляже - счастливая пара.

Медовый месяц: Потап и Настя выставили первые яркие фото с отдыха instagram.com/kamenskux/

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Звездные молодожены - Алексей Потапенко и Настя Каменских, которые уехали в медовый месяц, порадовали поклонников фото с отдыха. На снимках в Инстаграм появилась Настя на пляже в серо-черном бикини с кружевом, а также общее фото с мужем - пара страстно обнимается, при этом держа в руках бокалы шампанского.

Поклонники отметили, что Настя - в хорошей - “сочной“ - форме и пожелали паре счастливой семейной жизни.

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