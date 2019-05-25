Певица примерила платье "невесты".

"Замуж собрались?": Ани Лорак заинтриговала Сеть белым платьем-зифиркой instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, часто становится жертвой критики в Сети из-за экстравагантных нарядов. Однако, это не останавливает артистку - и она продолжает выбирать неожиданные образы для выступлений. Так, на вручение российской музыкальной премии от Ру.ТВ Лорак надела белое платье-зефирку с высоким разрезом на ноге. Снимок она опубликовала в Инстаграм.

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Подписчики пришли в восторг и отметили, что такой наряде очень идет Лорак. Некоторые даже усмотрели в таком наряде намек на скорую свадьбу.

Вы прям невеста сегодня😍👰 Очень красиво и нежно.. Удачи и держим кулачки за вас!

Очень неожиданный, но о***игенный образ 😍❤️ такая воздушная

Невероятно красивый образ! 😍 Такая нежная! Ангел! 😍Любимая Дива! Ждем номер!

Умеете удивлять! Сегодня у вас самый настоящий образ невесты! Пусть новый этап в вашей жизни, станет самым счастливым! 👰❤️

Просто потрясающая!!! У меня нету слов😍😍😍

Неожиданный для нас образ😍 Каролина, вы замуж собрались на премии? 😊 Я конечно шучу, но платье просто нереальное! 🔥 Спасибо что удивляете нас все больше и больше!, - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась подкачанным прессом.