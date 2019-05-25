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"Замуж собрались?": Ани Лорак заинтриговала Сеть белым платьем-зифиркой

Комментариев: 2
Певица примерила платье "невесты".

"Замуж собрались?": Ани Лорак заинтриговала Сеть белым платьем-зифиркой
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, часто становится жертвой критики в Сети из-за экстравагантных нарядов. Однако, это не останавливает артистку - и она продолжает выбирать неожиданные образы для выступлений. Так, на вручение российской музыкальной премии от Ру.ТВ Лорак надела белое платье-зефирку с высоким разрезом на ноге. Снимок она опубликовала в Инстаграм.

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Подписчики пришли в восторг и отметили, что такой наряде очень идет Лорак. Некоторые даже усмотрели в таком наряде намек на скорую свадьбу.

 

  • Вы прям невеста сегодня😍👰 Очень красиво и нежно.. Удачи и держим кулачки за вас!
  • Очень неожиданный, но о***игенный образ 😍❤️ такая воздушная
  • Невероятно красивый образ! 😍 Такая нежная! Ангел! 😍Любимая Дива! Ждем номер! 
  • Умеете удивлять! Сегодня у вас самый настоящий образ невесты! Пусть новый этап в вашей жизни, станет самым счастливым! 👰❤️
  • Просто потрясающая!!! У меня нету слов😍😍😍
  • Неожиданный для нас образ😍 Каролина, вы замуж собрались на премии? 😊 Я конечно шучу, но платье просто нереальное! 🔥 Спасибо что удивляете нас все больше и больше!, - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась подкачанным прессом.

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.05.2019, 10:51
Оценка:  +2
гость
бм - упоротые дебилы, испытывающие кайф от вноса говна что бы раздраконить как можно больше народа высерами в комментариях
kin78    27.05.2019, 11:29
Оценка:  0
kin78
долго ж они думали чтобы придумать комменты с инстаграмма в новости оформлять.
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