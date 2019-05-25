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Екатерина Кухар и Ольга Фреймут показали, как вместе провели выходные

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Известная прима-балерина и популярная ведущая опубликовали совместные кадры.
Екатерина Кухар и Ольга Фреймут показали, как вместе провели выходные
Екатерина Кухар и Ольга Фреймут показали, как вместе провели выходные
instagram.com/freimutolia

Популярная телеведущая Нового канала Ольга Фреймут рассказала фанам, с кем провела выходные. В гости к звезде пришла поклонница ее писательского таланта, украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

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На своей странице в Instagram Фреймут разместила кадр, на котором она вместе с Кухар сидят на диванчике. У Екатерины в руках книга, а сама Фреймут нежно обнимает гостью.

“Катя Кухар @ekaterinakukhar_official у мене вдома. Читаємо нові книги“, - подписала фото Ольга Фреймут.

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Таким же снимком поделилась в своем Instagram-аккаунте Екатерина. В подписи к снимку она рассказала, что обожает читать произведения телеведущей.

“Моя чудова панночка @freimutolia! Обожнюю твої книжки“, - написала звезда балета.

Напомним, ранее прима-балерина Екатерина Кухар поразила необычным платьем.

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Теги: Екатерина Кухар, Ольга Фреймут
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Источник: ivona.bigmir.net

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