Екатерина Кухар и Ольга Фреймут показали, как вместе провели выходные

Известная прима-балерина и популярная ведущая опубликовали совместные кадры.

Популярная телеведущая Нового канала Ольга Фреймут рассказала фанам, с кем провела выходные. В гости к звезде пришла поклонница ее писательского таланта, украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

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На своей странице в Instagram Фреймут разместила кадр, на котором она вместе с Кухар сидят на диванчике. У Екатерины в руках книга, а сама Фреймут нежно обнимает гостью.

“Катя Кухар @ekaterinakukhar_official у мене вдома. Читаємо нові книги“, - подписала фото Ольга Фреймут.

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Таким же снимком поделилась в своем Instagram-аккаунте Екатерина. В подписи к снимку она рассказала, что обожает читать произведения телеведущей.

“Моя чудова панночка @freimutolia! Обожнюю твої книжки“, - написала звезда балета.

Напомним, ранее прима-балерина Екатерина Кухар поразила необычным платьем.