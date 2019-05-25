Леся Никитюк покорила Сеть снимком в трендовом платье
Известная телеведущая шоу “Кто зверху“ и “Кто против блондинок“ Леся Никитюк порадовала фанов новой публикацией в Сети. Звезда похвасталась стильным нарядом.
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Недавно на своей странице в Instagram 31-летняя артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в длинном черном платье в белый горох и с пикантным разрезом. Свой образ Леся дополнила поясом и черными босоножками. Звезда позирует на природе с букетом в руках.
“По моєму “жизнь прекрасна“, - подписала новый кадр Леся Никитюк.
Поклонники телеведущей засыпали ее комплиментами в комментариях под фото.
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“Сукня вогонь. обожнюю горох“, “Ех, які ноги) і плаття зачьот)“, “Если бы у меня были такие ноги, я бы ни с кем не здоровался“, “Красивое платье, прекрасный закат. Так держать!“, “Вы такая прекрасная, фигура – все так идеально!“, “Неперевершена“, - пишут подписчики Никитюк.
Напомним, ранее Слава Каминская и Леся Никитюк появились в одинаковых нарядах.
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