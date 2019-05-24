"Моя любовь": Елена Кравец похвасталась красавицей-дочкой

Звезда "Квартала 95" показала новый снимок старшей дочери.

Актриса и административный директор “Студии Квартал-95“ Елена Кравец рассказала о новом достижении старшей дочери. 16-летная Маша стала моделью для украинского бренда одежды.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором Маша позирует в стильном образе. Девушка одета в белых шортах, черном топе и в белой рубашке.

В подписи к свежему кадру Кравец рассказала, что дочь приняла участие в съемках для украинского бренда одежды Марины Лирник.

“Моя @ma_kravets для моей @lirnik_shmirnik в льняном костюме от @lirnik_shop. Моя любовь“, подписала фото звездная мама.

Подписчики Елены Кравец оставили множество восторженных комментариев под новой публикацией.

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“Наша любимая Машуня!!! Безумно красивая и стильная!!! Люблю! Скучаю! Обнимаю“, “Я не узнала Машу. Просто огонь“, “Очень красивая у вас дочь Леночка!!!“, “Какая же она у Вас красивая, просто не оторвать глаз“, “Яблоко от яблони! Прелесть“, “Когда она успела так вырасти. Красотка!“, “Ого!!! Як схожа на Вас“, “Красавица-доченька выросла, Леночка!“

Напомним, ранее Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек.