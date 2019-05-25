Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Новоиспеченные муж и жена празднуют медовый месяц.

Читай также: В Киеве открыли звезду имени Монатика: фото

В четверг, 23 мая, состоялась свадьба Насти Каменских и Потапа. На громкую свадьбу знаменитости пригласили многих представителей украинского шоу-бизнеса. Спустя два дня новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.

О медовом месяце Алексей Потапенко рассказал на своей странице в Instagram. артист опубликовал фото, на котором позирует вместе с Настей у частного самолета, в повседневной одежде и с чемоданами.

Читай также: Маше Ефросининой - 40! Лучшие цитаты телеведущей

Настя Каменских в своем блоге опубликовала трогательное видео с борта самолета, где они с мужем целуются.

К слову, в день свадьбы Потап опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором признался в любви Каменских и рассказал, почему они скрывали свои отношения.

