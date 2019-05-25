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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Комментариев: 2
Новоиспеченные муж и жена празднуют медовый месяц.
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
instagram.com/kamenskux

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В четверг, 23 мая, состоялась свадьба Насти Каменских и Потапа. На громкую свадьбу знаменитости пригласили многих представителей украинского шоу-бизнеса. Спустя два дня новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.

О медовом месяце Алексей Потапенко рассказал на своей странице в Instagram. артист опубликовал фото, на котором позирует вместе с Настей у частного самолета, в повседневной одежде и с чемоданами. 

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Настя Каменских в своем блоге опубликовала трогательное видео с борта самолета, где они с мужем целуются.

К слову, в день свадьбы Потап опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором признался в любви Каменских и рассказал, почему они скрывали свои отношения. 
 

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Теги: Настя Каменских, Потап, свадьба
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.05.2019, 15:35
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гость
можно ещё и коня за сто тыщ уё подарить. Со здоровым xyем всего этого пафоса не надо.
гость  (аноним)  25.05.2019, 15:33
Оценка:  0
гость
Два дебила. Новости о них кому вообще нужны ? Если Потап был бы в состоянии бабу заeбать, то в путешествие и ехать не надо. А так у тех у кого с членом разногласия, и возят чтоб бабу развлечь.
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