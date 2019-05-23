Леся Никитюк похвасталась стройными ножками в мини-платье

Телеведущая Нового канала показала стильный образ.

Звезда шоу “Кто зверху“ и “Кто против блондинок“ Леся Никитюк последнее время часто радует поклонников соблазнительными образами.

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Недавно в своем Instagram-аккаунте 31-летняя телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых продемонстрировала свои подтянутые ножки. На снимке артистка появилась в клетчатом мини-платье и туфлях на невысоком каблуке. Свой образ звезда дополнила черной сумкой от Fendi.

Судя по указанной геолокации, Никитюк провела вечер в ресторане развлекательного комплекса “Авалон“.

Поклонники телеведущей засыпали ее комплиментами в комментариях под фото.

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“Боже, Леся, ти багіня!!“, “Красоточка, Лесь“, “Очень красивые фотографии“, “Какие ноги... особенно правая“, “Гарнезна довгонога дівчинка“, “Богиня, ножки супер!!“, “Наши девушки самые красивые! Все страны завидуют“, - написали подписчики Никитюк.

Напомним, ранее Слава Каминская и Леся Никитюк появились в одинаковых нарядах.