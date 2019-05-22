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"Немного закулисья": Ким Кардашьян показала архивные фото со своей свадьбы

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Светская львица показала, как проходила подготовка к ее свадьбе с Канье Уэстом 5 лет назад.
"Немного закулисья": Ким Кардашьян показала архивные фото со своей свадьбы
"Немного закулисья": Ким Кардашьян показала архивные фото со своей свадьбы
instagram.com/kimkardashian

Сегодня, 24 мая, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж, исполнитель Канье Уэст отмечают пятую годовщину свадьбы. В честь праздника светская львица решила показать фанам, как проходила подготовка к церемонии.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых Ким и Канье готовятся к торжеству.

На снимках можно увидеть, как жених выбирает себе костюм, а невеста делает макияж. Также звезда показала фотографии с приглашенными гостями.

“Немного закулисья со дня нашей свадьбы 5 лет назад,“, - подписала кадры Ким Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little behind the scenes from our wedding day 5 years ago 📷 @nabil

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Отметим, что Ким и Канье поженилась 24 мая 2014 года во Флоренции, Италия. Пара воспитывает четверых детей: 5-летную дочку Норт , 3-летнего сына Сейнта, годовалую дочку Чикаго и сына Псалма, который появился на свет две недели назад. Двоих младших детей выносили суррогатные матери.

Напомним, ранее клип дочери Кардашьян собрал 12 млн просмотров.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Источник: ivona.bigmir.net

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