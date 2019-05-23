Тина Кароль исполнила песню для жениха и невесты.

"В ушах зазвенело": Тина Кароль "отожгла" на свадьбе Потапа и Каменских instagram.com/tinakarol_fantina

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Украинская певица Тина Кароль, которая была среди приглашенных на свадьбу Алексея Потапенко и Насти Каменских исполнила песню для молодоженов, использовав свою "уникальную манеру" - игру голосом. На фан-странице Кароль в Инстаграм разместили видео ее выступления - заканчивая песню, она использует мелизмы, а после подходит к молодым - и поздравляет со свадьбой.

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В комментариях пользователи Сети отметили, что Тина так звонко спела, что "зазвенело в ушах", а некоторые подписчики покритиковали Кароль за такое исполнение, отметив, что она "завыла как на Луну".

Ранее мы писали, что Потап и Настя станцевали на свадьбе.