Прима-балерина Екатерина Кухар поразила необычным платьем

Артистка похвасталась в соцсети красивым образом.

Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар продолжает радовать фанов новыми публикациями в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда похвасталась новым нарядом. На свежем фото артистка позировала в бежевом платье, обшитом синими рюшами, и в бежевых туфлях. Свой образ Кухар дополнила роскошными серьгами. Волосы балерина связала в хвост, оставив несколько прядей на лице.

В подписи к снимку Екатерина рассказала, что на ее аккаунт уже подписалось 150 тысяч пользователей. Звезда поблагодарила своих подписчиков за преданность и спросила, какие теми их интересуют.

“Нас 150 тысяч...Рада, что мы вместе. По такому случаю хотела бы узнать у вас, какие темы вам интересны?!) Возможно рассказывать больше о закулисной жизни? Или о гастролях? А может вам интересны более личные темы?!) Жду ваших комментариев...“, - написала Екатерина Кухар.

Поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию знаменитости.

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“Ваууу очень красивый лук“, “Как фарфоровая куколка!!!Хотелось бы больше балета, моментов рабочей подготовки в зале“, “Катенька, вдохновляюсь Вашими образами, примером семьи, женственностью . Спасибо Вам за это“, “Можно больше видео выступлений. Очень приятно смотреть“, “Все три темы, которые Вы назвали, очень интересны! Можно еще что-нибудь из истории создания костюмов для Ваших героинь“, “А лучше обо всем и по чуть-чуть. На самом деле, вы классно ведёте страничку. Всегда интересно“,

Напомним, ранее Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в красном купальнике.