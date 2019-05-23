"Пошловато": Лорак снова раскритиковали в Сети
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети из-за “экстравагантного“ наряда. На этот раз артистка выставила фото в белой шелковой блузе, спущенной на одно плечо, и зауженных брюках из-под которых видны остроносые ботинки.
Спасибо @modatopical за 🏆 Самая стильная! - подписала Лорак.
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Подписчики звезды раскритиковали образ Лорак - причем, объектом критики стала как “ночнушка“, выглядывающая из-под блузы, так и внешность артистки, которой частенько приписывают злоупотребление “пластикой“. Также подписчики потроллили артистку за подпись к фото.
- Сам себя не похвалит человек,никто не похвалит)
- Чем дальше,тем безвкуснее,кошмар
- Пошловато выставлять нижнее белье в одежде.
- А ночнушка торчит из- под блузки- это нормально? 🙄
- Рот уже больше лица
- Фигурка Бомба,голос Бомба!Но переделанное лицо это ужасно(раньше такая куколка была!Жаль что вы все не цените настоящую красоту, - написали в Сети.
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