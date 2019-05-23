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"Пошловато": Лорак снова раскритиковали в Сети

Комментариев: 2
Ани Лорак раскритиковали за новое фото в наряде с "ночнушкой".

"Пошловато": Лорак снова раскритиковали в Сети
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети из-за “экстравагантного“ наряда. На этот раз артистка выставила фото в белой шелковой блузе, спущенной на одно плечо, и зауженных брюках из-под которых видны остроносые ботинки.

Спасибо @modatopical за 🏆 Самая стильная! - подписала Лорак.

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Подписчики звезды раскритиковали образ Лорак - причем, объектом критики стала как “ночнушка“, выглядывающая из-под блузы, так и внешность артистки, которой частенько приписывают злоупотребление “пластикой“. Также подписчики потроллили артистку за подпись к фото.

  • Сам себя не похвалит человек,никто не похвалит)
  • Чем дальше,тем безвкуснее,кошмар
  • Пошловато выставлять нижнее белье в одежде.
  • А ночнушка торчит из- под блузки- это нормально? 🙄
  • Рот уже больше лица
  • Фигурка Бомба,голос Бомба!Но переделанное лицо это ужасно(раньше такая куколка была!Жаль что вы все не цените настоящую красоту, - написали в Сети.

Ранее мы писали, в чем звезды шоу-биза пришли на свадьбу Потапа и Насти.

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir) net,

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Комментариев (2)
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Джо-кер    24.05.2019, 11:51
Оценка:  0
Джо-кер
Когда это чучело приползет прощения просить ?
гость  (аноним)  24.05.2019, 11:32
Оценка:  +1
гость
В России загорелся магистральный газопровод.
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