Ани Лорак раскритиковали за новое фото в наряде с "ночнушкой".

"Пошловато": Лорак снова раскритиковали в Сети instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети из-за “экстравагантного“ наряда. На этот раз артистка выставила фото в белой шелковой блузе, спущенной на одно плечо, и зауженных брюках из-под которых видны остроносые ботинки.

Спасибо @modatopical за 🏆 Самая стильная! - подписала Лорак.

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Подписчики звезды раскритиковали образ Лорак - причем, объектом критики стала как “ночнушка“, выглядывающая из-под блузы, так и внешность артистки, которой частенько приписывают злоупотребление “пластикой“. Также подписчики потроллили артистку за подпись к фото.

Сам себя не похвалит человек,никто не похвалит)

Чем дальше,тем безвкуснее,кошмар

Пошловато выставлять нижнее белье в одежде.

А ночнушка торчит из- под блузки- это нормально? 🙄

Рот уже больше лица

Фигурка Бомба,голос Бомба!Но переделанное лицо это ужасно(раньше такая куколка была!Жаль что вы все не цените настоящую красоту, - написали в Сети.

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