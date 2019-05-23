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Alyosha и Тарас Тополя впервые показали младшего сына

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Украинская певица Alyosha поделилась свежим семейным фото.
Alyosha и Тарас Тополя впервые показала младшего сына
Alyosha и Тарас Тополя впервые показала младшего сына
instagram.com/alyoshasinger

Известная украинская исполнительница Alyosha порадовала фанов новой семейной фотографией. Певица и ее муж, фронтмен группы “Антитіла” Тарас Тополя воспитывают двух сыновей: 6-летнего Романа и 3-летнего Марка. 

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Отметим, что снимки старшего сына довольно часто появляются в соцсетях звездной мамы. А вот фото Марка - большая редкость.

Но на днях на своей странице в Instagram Alyosha впервые показала лицо 3-летнего Марка, опубликовав снимок в полном семейном кругу.

“Сім'я - наше все”, - подписала кадр артистка.

Подписчики оставили множество восторженных отзывов под новой публикацией.

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“Очень красивые!!! Будьте счастливы!!!“, “Ви просто найкращі“, “Роднули-красотули! Вы замечательные, как всегда!“, “Ви дуже гарна сім'я)“, “Красавцы, все на стиле“, “Крутезна сім'я“, “Очень, круто смотритесь! правильно, так и должно быть!“, “Старший мальчик так на Алешу похож“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее певица Alyosha впервые показала родителей.

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Теги: Alyosha, Тарас Тополя
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Источник: Ivona.bigmir.net

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