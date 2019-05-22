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Елена-Кристина Лебедь заинтриговала новым выходом с возлюбленным

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Звезда "Аферистов в Сетях" показала новые совместные фото с Павлом Розенко.
Елена-Кристина Лебедь заинтриговала новым выходом с возлюбленным
Елена-Кристина Лебедь заинтриговала новым выходом с возлюбленным
instagram.com/elena_kristina_lebed

Телеведущая проекта “Аферисты в сетях“ Елена-Кристина Лебедь поделилась с поклонниками новыми кадрами с бойфрендом-политиком.

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Так, на своей странице в Instagram 28-летняя звезда Нового канала опубликовала несколько снимков с любимым, 48-летний вице-премьер Украины Павел Розенко.

На фото пара позирует в стильных нарядах. Лебедь выбрала белую блузку с оголенными плечами и длинную красную юбку с поясом. Розенко был одет в синюю рубашку, джинсы, синие кроссовки и клетчатый пиджак.

В описании к фото Елена-Кристина сообщила, что отправилась с возлюбленным на какое-то мероприятие. Девушка заявила, для этого ей пришлось уйти пораньше с работы. Но отказаться от предложения она не могла.

“Непривычно заканчивать рабочий день, как все нормальные люди - в 19:00 Но... Отказаться от ее приглашения НЕВОЗМОЖНО“, - написала ведущая.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь засветила стройные ноги на пикантном снимке.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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