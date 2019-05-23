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Джаред Лето, телешоу и духи: На кого подписан в Инстаграм новый президент Украины

Комментариев: 1
Владимир Зеленский не подписался на политиков .

Джаред Лето, телешоу и духи: На кого подписан в Инстаграм новый президент Украины
Джаред Лето, телешоу и духи: На кого подписан в Инстаграм новый президент Украины
instagram.com/zelenskiy_official

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Новый Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько дней находится в центре внимания журналистов и пользователей Сети. Интерес вызывает все - от быта главы государства до его предпочтений и подписок в соцсетях. Так, журналисты издания clutch.ua заинтересовались подписками гаранта в Инстаграм - и выяснили, что он по-прежнему подписан в основном на артистов и телешоу.

Из этого, журналисты сделали вывод, что у нового президента еще нет смм-щика, который бы вел работу с его аккаунтами в соцсетях.  

Итак, на кого же подписан новый президент Украины?

clutch.ua

В его круг интересов попали многочисленные актеры, певцы и телешоу, а также магазин парфюмерии Духи.юа.

clutch.ua

 

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Также журналисты отметили, что Зеленский еще не подписался на странички политиков - в списке тех, за кем следит президент нет, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, с которым он виделся еще перед вторым туром президентских выборов. Не подписан Владимир Зеленский и на бывшего главу государства Петра Порошенко. 

Ранее мы писали, что Олю Полякову раскритиковали в Сети за фото с Владимиром Зеленским. 

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Теги: Владимир Зеленский, президент, Инстаграм
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Источник: ivona bigmir) net,

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Комментариев (1)
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юлия  (аноним)  23.05.2019, 17:25
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юлия
скажите а для людей с ограниченными возможностями в г бахьут хоть что нибуть изменится а то такое чувства что инвалиды в украине не живут или это уже давно ни в моде
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