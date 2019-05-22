Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Макс Барских засветился на вечеринке с бывшей женой Мэрилина Мэнсона

Комментариев: 0
Украинский певец показал снимок с королевой бурлеска Дитой фон Тиз.
Макс Барских засветился на вечеринке с бывшей женой Мэрилина Мэнсона
Макс Барских засветился на вечеринке с бывшей женой Мэрилина Мэнсона
instagram.com/max_barskih

Известный украинский певец Макс Барских, который сейчас находится во французском городе Канны, продолжает удивлять фанов новыми кадрами с вечеринок.

Читай также: “Находясь на грани, усвоил урок“: Макс Барских попал в автомобильную аварию

Ранее артист показал горячий кадр с танцпола с известной моделью и актрисой Сашей Лусс. Позже Макс опубликовал видео, на котором продемонстрировал, какой конфуз с ним случился во время танцев.

А теперь на странице Барских в Instagram появилась фотография, на которой он позирует с 46-летней Дитой фон Тиз, которая в 2005-2007 годах была замужем за музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

На свежем снимке Макс одет в черный смокинг и черную рубашку, а королева бурлеска выбрала для вечеринки бежевое платье с пайетками и длинные перчатки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😏 #vanityfair

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Напомним, ранее Миша Романова подогрела слухи о романе с Максом Барских.

Поделись:
Теги: Макс Барских, Дита фон Тиз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь