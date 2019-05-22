Макс Барских засветился на вечеринке с бывшей женой Мэрилина Мэнсона

Украинский певец показал снимок с королевой бурлеска Дитой фон Тиз.

Известный украинский певец Макс Барских, который сейчас находится во французском городе Канны, продолжает удивлять фанов новыми кадрами с вечеринок.

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Ранее артист показал горячий кадр с танцпола с известной моделью и актрисой Сашей Лусс. Позже Макс опубликовал видео, на котором продемонстрировал, какой конфуз с ним случился во время танцев.

А теперь на странице Барских в Instagram появилась фотография, на которой он позирует с 46-летней Дитой фон Тиз, которая в 2005-2007 годах была замужем за музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

На свежем снимке Макс одет в черный смокинг и черную рубашку, а королева бурлеска выбрала для вечеринки бежевое платье с пайетками и длинные перчатки.

Напомним, ранее Миша Романова подогрела слухи о романе с Максом Барских.