Катя Осадчая украсила обложку популярного глянца

Телеведущая появилась на обложке нового номера журнала Cosmopolitan.

Известная телеведущая проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Екатерина Осадчая украсила новый номер популярного Cosmopolitan. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

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Артистка разместила в сторис снимок обложки июньского номера. На фото Осадчая предстала соблазнительном образе. Екатерина позировала в коротком топе и белой юбке с завышенной талией.

Свой образ знаменитость дополнила локонами и медальоном. Отметим, что наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру телеведущей.

Катя Осадчая на обложке Cosmopolitan instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Александр Педан сделал пародию на Катю Осадчую.