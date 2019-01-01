Катя Осадчая украсила обложку популярного глянца
Телеведущая появилась на обложке нового номера журнала Cosmopolitan.
Известная телеведущая проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Екатерина Осадчая украсила новый номер популярного Cosmopolitan. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Читай также: Юрий Горбунов поделился милым снимком с 2-летним сыном
Артистка разместила в сторис снимок обложки июньского номера. На фото Осадчая предстала соблазнительном образе. Екатерина позировала в коротком топе и белой юбке с завышенной талией.
Свой образ знаменитость дополнила локонами и медальоном. Отметим, что наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру телеведущей.
Напомним, ранее Александр Педан сделал пародию на Катю Осадчую.
Полная версия правил