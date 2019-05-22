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"Маленькая балерина": Слава из "НеАнгелов" показала подросшую дочь

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Артистка поделилась свежим семейным снимком.
"Маленькая балерина": Слава из "НеАнгелов" показала подросшую дочь
"Маленькая балерина": Слава из "НеАнгелов" показала подросшую дочь
instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская часто радует фанов совместными снимками с мужем и детьми.

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Так, недавно на своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала фото с маленькой дочкой Лаурой. На свежем кадре звездная мама держит на руках 3-летнюю малышку, в которой грустное лицо.

В описании к снимку Слава сообщила, что у Лауры был открытый урок с балета, но у девочки не было для него настроения.

“Моя маленькая балерина. Сегодня у нас был открытый урок по балету, но не было настроения“, – написала Каминская.

Подписчики принялись активно обсуждать новую публикацию певицы. Многие поделились историями о своих детях.

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“Бозе мой эти бровки“, “Обычная ситуация. Сегодня с таким же лицом посетили бассейн“, “Така девочка хороша)“, “Ну бывает!!! У нас сегодня тоже настроение вообще не nice“, “Ну такая уже милая зайка“, “Какие вы красотки“, “Как же это мне знакомо!“, “Вы очень классные“, “Сладкие!“, “Главное, что мама рядом и маленькая балерина всё сделает в следующий раз, ангелочек устал“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona.bigmir.net

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