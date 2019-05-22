"Я виновата, прости": Лобода удивила фанов новой публикацией в Сети

Исполнительница заинтриговала фанов новым постом в Instagram.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонником таинственным посланием в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков, на которых позировала в сером комбинезоне с поясом, кроссовках и солнцезащитных очках.

К фотографиям исполнительница добавила стих и хэштеги #ЕP #newalbum. Скорее всего, Лобода поделилась несколькими строками с одной из песен, которая войдет в новый альбом звезды.

“Конец апреля начало мая - я виновата, прости я знаю, забуду осень, забуду зиму, не буду помнить эту картину #ЕP #newalbum“, - написала Светлана.

Фанаты Лободы принялись активно обсуждать свежую публикацию. Многие отметили, что с нетерпением ждут нового альбома.

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“Пипец, вот бы дожить до выхода альбома“, “Понеслись строчки с песен ... думаю, мы движемся к цели“, “Светлана Сергеевна, вы прекрасны, вот посмотрю на вас, и на душе спокойно “, “Уже хочется тяжёлой лирики. Жду альбом“, “Дожить бы до концерта. Я уже про альбом молчу “, “Мало того что красивая, сексуальная, так ещё и талантливая“, “Как же Вам идут очки! КРУТАЯ “, “Безумно ждееееем“, “Просто не оторвать глаз!!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом.