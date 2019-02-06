"Слушала выступления диктаторов" - Эмилия Кларк рассказала о роли Дейенерис
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Британская актриса, Эмилия Кларк, которая сыграла в киносаге “Игра престолов“ королеву Дейенерис Таргариен, сделала неожиданное заявление. В интервью изданию Variety актриса призналась, что основательно готовилась к речам королевы перед камерой - и при этом вдохновлялась выступлениями известных диктаторов.
В частности, к эпической речи, которую Дейенерис провозгласила в конце финальной серии, Кларк готовилась, пересматривая видеоролики, на которых публично выступали мировые диктаторы и лидеры, среди которых был Адольф Гитлер.
Прежде чем произнести все эти речи на вымышленных языках, я посмотрела много видео (теперь мне это кажется смешным) с участием диктаторов и мировых лидеров, которые говорят на другом языке, и, не зная языка, пыталась понять, что они говорят, - призналась Эмилия Кларк.
Также Эмилия Кларк отметила, что репетировала момент со своей речью каждый день до полуночи. Такой упорный труд - дал результат: в день, когда начались съемки, она провозгласила речь уверенно, без запинок - и момент сняли с первого дубля.
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