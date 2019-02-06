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"Слушала выступления диктаторов" - Эмилия Кларк рассказала о роли Дейенерис

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Актриса призналась, что слушала выступления Гитлера.

"Слушала выступления диктаторов" - Эмилия Кларк рассказала о роли Дейенерис
instagram.com/emilia_clarke

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Британская актриса, Эмилия Кларк, которая сыграла в киносаге “Игра престолов“ королеву Дейенерис Таргариен, сделала неожиданное заявление. В интервью изданию Variety актриса призналась, что основательно готовилась к речам королевы перед камерой - и при этом вдохновлялась выступлениями известных диктаторов.

В частности, к эпической речи, которую Дейенерис провозгласила в конце финальной серии, Кларк готовилась, пересматривая видеоролики, на которых публично выступали мировые диктаторы и лидеры, среди которых был Адольф Гитлер.

Прежде чем произнести все эти речи на вымышленных языках, я посмотрела много видео (теперь мне это кажется смешным) с участием диктаторов и мировых лидеров, которые говорят на другом языке, и, не зная языка, пыталась понять, что они говорят, - призналась Эмилия Кларк.

Также Эмилия Кларк отметила, что репетировала момент со своей речью каждый день до полуночи. Такой упорный труд - дал результат: в день, когда начались съемки, она провозгласила речь уверенно, без запинок - и момент сняли с первого дубля.

Ранее мы писали, что Эмилия Кларк снялась в откровенной фотосессии для глянца.

 

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Теги: Дейенерис Таргариен, Эмилия Кларк, Игры Престолов
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Источник: ivona bigmir) net,

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