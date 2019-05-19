Актер разместил откровенное фото с забавной подписью .

Соблазнил и насмешил одновременно: Джаред Лето показал накачанный пресс instagram.com/jaredleto

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Американский актер и роккер 47-летний актер Джаред Лето покорил поклонников, а скорее поклонниц, идеальными формами и одновременно насмешил. В Инстаграм звезда выставил снимок с голым торсом в полотенце, демонстрируя подкачанный прессо. Однако, кроме эстетического удовольствия, Лето вызвал у фолловеров еще и смех - уж больно забавной получилась подпись к фото.

Когда ты думал, что это будет тога-вечеринка (тога - одежда в Древней Греции - ред.), - подписал Лето.

Ранее эпатажный Лето опубликовал фото на “троне семи королевств“ - в ожидании финала сериала “Игра престолов“.

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