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Соблазнил и насмешил одновременно: Джаред Лето показал накачанный пресс

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Актер разместил откровенное фото с забавной подписью .

Соблазнил и насмешил одновременно: Джаред Лето показал накачанный пресс
Соблазнил и насмешил одновременно: Джаред Лето показал накачанный пресс
instagram.com/jaredleto

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Американский актер и роккер 47-летний актер Джаред Лето покорил поклонников, а скорее поклонниц, идеальными формами и одновременно насмешил. В Инстаграм звезда выставил снимок с голым торсом в полотенце, демонстрируя подкачанный прессо. Однако, кроме эстетического удовольствия, Лето вызвал у фолловеров еще и смех - уж больно забавной получилась подпись к фото.

Когда ты думал, что это будет тога-вечеринка (тога - одежда в Древней Греции - ред.), - подписал Лето.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you thought it was a toga party...

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Ранее эпатажный Лето опубликовал фото на “троне семи королевств“ - в ожидании финала сериала “Игра престолов“.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала соблазнительные формы на пляже.

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Теги: Джаред Лето, фигура звезд
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Источник: IVONA) bigmir.net

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