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"Неожиданно": Тина Кароль поразила фанатов "горячим" фото

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Артистка выставила фото в ярко-красном платье .

"Неожиданно": Тина Кароль поразила фанатов "горячим" фото
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая часто делится в Сети яркими снимками с профессиональных фотосессий, поразила фанатов “горячим“ образом. В Инстаграм она добавила фото в ярко-красном платье - артистка отставила одну ногу и как будто ползет по красному шелковому отрезу ткани.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Фанаты пришли в восторг от образа Кароль и назвали ее огненной и тигрицей.

  • Вот она тигрица, заставила влюбиться 😍
  • Розпалюєш серця 🤯
  • Сказать, что я в шоке-ничего не сказать. Неожиданно, Тина Григорьевна, неожиданно! 🔥
  • Ох, ты же . Я в шоке. Такая сексуальная 😍😍. Боже, я дар речи потеряла честное слово
  • Малая да ты огонь 😻🔥
  • Боже как красиво 😍🙈, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Кароль подловили на отдыхе с темнокожим красавцем. 
 

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Теги: Тина Кароль, откровенный образ
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Источник: ivona bigmir) net,

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