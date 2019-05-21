Артистка выставила фото в ярко-красном платье .

"Неожиданно": Тина Кароль поразила фанатов "горячим" фото instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая часто делится в Сети яркими снимками с профессиональных фотосессий, поразила фанатов “горячим“ образом. В Инстаграм она добавила фото в ярко-красном платье - артистка отставила одну ногу и как будто ползет по красному шелковому отрезу ткани.

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Фанаты пришли в восторг от образа Кароль и назвали ее огненной и тигрицей.

Вот она тигрица, заставила влюбиться 😍

Розпалюєш серця 🤯

Сказать, что я в шоке-ничего не сказать. Неожиданно, Тина Григорьевна, неожиданно! 🔥

Ох, ты же . Я в шоке. Такая сексуальная 😍😍. Боже, я дар речи потеряла честное слово

Малая да ты огонь 😻🔥

Боже как красиво 😍🙈, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Кароль подловили на отдыхе с темнокожим красавцем.

