Софи Тернер призналась, что перед свадьбой рассталась с женихом.

Звезда "Игры престолов" призналась, что ее свадьба была на грани срыва http://ivona.bigmir.net

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Звезда сериала “Игра престолов“ Софи Тернер, которая недавно вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, призналась, что накануне почти свадьбы они с ним расстались. Об этом Софи рассказала изданию Sunday Times.

Исполнительница роли Сансы Старк объяснила, что произошло это вследствие “временной паники“ - объявив о будущей свадьбе, они с Джо решили разойтись.

Это был худший день в нашей жизни, однако спустя 24 часа мы встретились и просто сказали друг другу: “Не важно“, – отметила актриса.

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К слову, недавно в интервью Софи Тернер рассказала о том,что именно нынешний муж - Джо Джонас помог ей избавиться от комплексов, которые буквально толкали ее к суициду. Он и психолог помогли звезде “Игры престолов“ справиться с психологическими проблемами и стать более уверенной. Причиной затяжной депрессии звезды стала критика ее внешности фанами “Игры престолов“ - в Сети обсуждали ее фигуру, кожу и типаж.

К слову - Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от украинского дизайнера BEVZA.

Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ назвала финал разочаровывающим.