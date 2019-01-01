Звезда "Игры престолов" призналась, что ее свадьба была на грани срыва
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Звезда сериала “Игра престолов“ Софи Тернер, которая недавно вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, призналась, что накануне почти свадьбы они с ним расстались. Об этом Софи рассказала изданию Sunday Times.
Исполнительница роли Сансы Старк объяснила, что произошло это вследствие “временной паники“ - объявив о будущей свадьбе, они с Джо решили разойтись.
Это был худший день в нашей жизни, однако спустя 24 часа мы встретились и просто сказали друг другу: “Не важно“, – отметила актриса.
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К слову, недавно в интервью Софи Тернер рассказала о том,что именно нынешний муж - Джо Джонас помог ей избавиться от комплексов, которые буквально толкали ее к суициду. Он и психолог помогли звезде “Игры престолов“ справиться с психологическими проблемами и стать более уверенной. Причиной затяжной депрессии звезды стала критика ее внешности фанами “Игры престолов“ - в Сети обсуждали ее фигуру, кожу и типаж.
К слову - Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от украинского дизайнера BEVZA.
Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ назвала финал разочаровывающим.
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