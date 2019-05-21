Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео

Певец нарвался на критику из-за нового ролика в Instagram.

Украинский исполнитель Макс Барских попал в забавную ситуацию во французском городе Канны, где сейчас проходит Каннский кинофестиваль.

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На одной из элитных вечеринок певец танцевал в компании других звезд. Но неожиданно у него упал бокал из рук и разбился прямо на танцполе. Барских сделал вид, что это не его бокал, быстро отошел в сторону и наблюдал, как другие гости убирают стекло.

Видео курьеза опубликовал сам Макс Барских на своей официальной странице в Instagam.

Когда ты уронил коктейль посреди танцпола, и сделал вид, что это не ты, – подписал ролик украинский артист.

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Многие подписчики раскритиковали поведение исполнителя. “А если серьезно то это позор“, “Как девочка отошёл(((( будь мужиком, позови персонал, попроси убрать, дай чаевых и все! Что-то все хуже и хуже мужик пошёл...“, “Не смешное и не забавное видео. Макс, ты уже взрослый парень и стоять и ржать над тем, что за тобой убирают разбитый стакан и разлитую выпивку другой человек...Вообще что ты хотел показать в этом видео-Что ты звезда, тебе можно все или что тебе уже пора заканчивать пить(руки уже стакан не держут)?“, “Мог бы и убрать за собой!“, “Фу как не красиво“, “Если я б уронила, я б как минимум извинилась перед людьми на которых попали капли, а максимум, попросила бы персонал дать мне все необходимое для уборки (Если сама виновата, то нужно отвечать“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Макс Барских засветился в компании известной топ-модели.