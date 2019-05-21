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Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео

Комментариев: 3
Певец нарвался на критику из-за нового ролика в Instagram.
Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео
Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео
instagram.com/max_barskih

Украинский исполнитель Макс Барских попал в забавную ситуацию во французском городе Канны, где сейчас проходит Каннский кинофестиваль. 

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На одной из элитных вечеринок певец танцевал в компании других звезд. Но неожиданно у него упал бокал из рук и разбился прямо на танцполе. Барских сделал вид, что это не его бокал, быстро отошел в сторону и наблюдал, как другие гости убирают стекло.

Видео курьеза опубликовал сам Макс Барских на своей официальной странице в Instagam. 

Когда ты уронил коктейль посреди танцпола, и сделал вид, что это не ты, – подписал ролик украинский артист.

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Многие подписчики раскритиковали поведение исполнителя. “А если серьезно то это позор“, “Как девочка отошёл(((( будь мужиком, позови персонал, попроси убрать, дай чаевых и все! Что-то все хуже и хуже мужик пошёл...“, “Не смешное и не забавное видео. Макс, ты уже взрослый парень и стоять и ржать над тем, что за тобой убирают разбитый стакан и разлитую выпивку другой человек...Вообще что ты хотел показать в этом видео-Что ты звезда, тебе можно все или что тебе уже пора заканчивать пить(руки уже стакан не держут)?“, “Мог бы и убрать за собой!“, “Фу как не красиво“, “Если я б уронила, я б как минимум извинилась перед людьми на которых попали капли, а максимум, попросила бы персонал дать мне все необходимое для уборки (Если сама виновата, то нужно отвечать“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Макс Барских засветился в компании известной топ-модели.

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Теги: Макс Барских
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 11:03
Оценка:  0
гость
пидр чё тут скажешь
жаль, что даже на таком уровне, из-за таких барсуков, складывается стереотипы про Украину в целом.
гость  (аноним)  22.05.2019, 10:30
Оценка:  0
гость
Этого Мыколу надо кастетом уeбать.
гость  (аноним)  22.05.2019, 10:29
Оценка:  0
гость
Поступок настоящего пидapaса .
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