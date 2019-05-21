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Не сдержала слез: Оли Цибульской вернули украденное авто

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Певице вернули автомобиль спустя две недели после кражи.
Не сдержала слез: Оли Цибульской вернули украденное авто
Не сдержала слез: Оли Цибульской вернули украденное авто
instagram.com/cybulskaya

5 мая известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская сообщила о краже ее автомобиля возле парка Сырецкого. Артистка написала об этом в соцсетях, попросив подписчиков о помощи в поисках.

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А во вторник, 21 мая, исполнительница разместила в Instagram эмоциональное видео, в котором рассказала, что спустя две недели после угона автомобиль вернули.

В ролике Цибульская, не скрывая своих слез, поблагодарила всех, кто помогал в поисках, а особенно – полицию.

“Люди, я ридаю, але я плачу від щастя – знайшли мою машину. Я дякую поліції, дякую Богу, дякую всім, хто підтримував, моїй сім’ї, яка мене підтримувала весь цей час. Я дуже щаслива! Будьте уважними, будьте обережними. Врешті-решт справедливість все-таки знаходиться!“, - сообщила певица в видео.

Напомним, ранее Оля Цибульская показала редкий кадр с мужем и сыном.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: ivona.bigmir.net

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