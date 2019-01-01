Украинский дизайнер, в платьях которой ходят мировые звезды, рассказала, с чего начинала свой бизнес .

"Шьет ровно - давайте возьмем" - дизайнер Юлия Магдич рассказала о начале бизнеса

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В невероятных вышиванках львовского дизайнера Юлии Магдич ходят не только украинские селебрити, но и всемирно известные певицы Леди Гага и Патрисия Каас. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", Юлия Магдич рассказала, что подтолкнуло ее начать собственное дело и каким был ее стартовый капитал.

Роскошные вышитые платья Юлии Магдич одевают и всемирно известные модницы Леди Гага, Пэрис Хилтон, Келли Осборн, Патрисия Каас, Кьяра Фераньи, и украинские красавицы Тина Кароль, Джамала, Лилия Ребрик, Ольга Сумская, Злата Огневич и многие другие.

Женщины буквально со всей планеты – от Филиппин до Никарагуа, Кот-д'Ивуар в Бахрейн – мечтают иметь в своем гардеробе платье, вышитое украинскими маками и бархатцами. А начинала свой путь украинский дизайнер 5 лет назад с 2 тысячами долларов в кармане.

Опыта в швейном производстве у меня не было вообще никакого, для меня это было белое пятно на карте. Когда подбирала мастеров, смотрела на какие-то человеческие моменты – нормальный человек, шьет ровно – давайте возьмем!, – призналась Юлия Магдич в эфире канала «Україна».

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Сейчас Юлия выпускает 4 коллекции в год. Из них можно выбрать ту вещь, которая понравится больше и ее сошьют по индивидуальному заказу. Чтобы сделать набор кистей на платье – мастер тратит целый день, на некоторые изделия уходит более 20 километров нитей. Поэтому и стоит такая красота немало – от 400 до 2000 долларов и выше. Однако, Юля уже запускает новую доступную коллекцию, в которой цены стартуют от полутора тысяч гривен.

Я всегда работаю на дополнительных оборотах. Вот есть 100% усилий, я же работаю на 140-160. И эти дополнительные проценты дают возможность обойти конкурентов, – говорит дизайнер.

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А прямо сейчас украинцы имеют уникальную возможность выиграть роскошную свадебную вышиванку от Юлии Магдич. Для этого необходимо поставить «нравится» странице "Ранок з Україною" в Фейсбуке, поставить хэштег #ідеальневесілля и опубликовать свой комментарий с этим хэштегом, в котором будет рассказ, почему именно вы должны получить авторское свадебное платье. Победителя определят 31 мая с помощью сервиса random.org и объявят в прямом эфире "Ранку з Україною".

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