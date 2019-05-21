“Сочное фото“: Анна Седокова показала грудь крупным планом

Певица опубликовала откровенный снимок в купальнике.

Бывшая солистка группы “ВИА Гра“, украинская певица Анна Седокова в очередной раз поделилась с фанами весьма откровенным кадром.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в черном купальнике у бассейна. Чтобы продемонстрировать свои пышные формы, Седокова сделала снимок с верхнего ракурса.

В подписи к свежему кадру звезда поделилась интересной цитатой персидского поэта Джалаладдина Руми.

“Рана – это место, через которое в вас входит свет. Джалаладдин Руми“, - написала Седокова.

Новая публикация исполнительницы вызвала бурную реакцию у подписчиков. Многим фото понравилось, а некоторые назвали его слишком откровенным.

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“Идеальная“, “Очень сексуальная фотография получилась“, “Ракурс, извините Анна, из самых известных запрещенных фильмов“, “Прям как из немецкого кино“, “Иди оденься“, “Вай какая прелесть““, “Женщина огонь“, “Блииин, какая же Аня красивая“, “Сладкая“, “Обожаю твою фигуру“, “Карамелька“, “Секси девочка“, “Сочное фото)“

Напомним, ранее Седокову раскритиковали за фото в белье и чулках.