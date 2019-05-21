Юрий Горбунов поделился милым снимком с 2-летним сыном

Новый снимок был сделан во время чтения книги.

Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов редко делится снимками с маленьким сыном Иваном. К тому же он, как и его супруга ведущая Екатерина Осадчая, так ни разу и не показали подписчикам лицо мальчика.

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Сегодня на своей официальной странице в Instagram 48-летний шоумен опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с 2-летним сыном во время чтения книги.

В описании к снимку артист рассказал, что малыш обожает книги с картинками, а также книги, в которых можно послушать музыку. Горбунов призвал всех родителей читать с детьми различные истории, чтобы потом меньше отбирать у них из рук гаджеты.

“Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любить книжки з малюнками,слухати музику в книжках, відкривати віконця. Захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!“, - написал Юрий Горбунов.

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал стильное фото с женой Катей Осадчей.