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Юрий Горбунов поделился милым снимком с 2-летним сыном

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Новый снимок был сделан во время чтения книги.
Юрий Горбунов поделился милым снимком с 2-летним сыном
Юрий Горбунов поделился милым снимком с 2-летним сыном
instagram.com/gorbunovyuriy

Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов редко делится снимками с маленьким сыном Иваном. К тому же он, как и его супруга ведущая Екатерина Осадчая, так ни разу и не показали подписчикам лицо мальчика.

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Сегодня на своей официальной странице в Instagram 48-летний шоумен опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с 2-летним сыном во время чтения книги. 

В описании к снимку артист рассказал, что малыш обожает книги с картинками, а также книги, в которых можно послушать музыку. Горбунов призвал всех родителей читать с детьми различные истории, чтобы потом меньше отбирать у них из рук гаджеты.

“Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любить книжки з малюнками,слухати музику в книжках, відкривати віконця. Захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!“, - написал Юрий Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моєму Івану трохи більше двох, і ми з ним змалечку подорожуємо у казкові світи, він любить книжки з малюнками,слухати музику в книжках, відкривати віконця. Коли обираю книжки, то звертаю увагу на те, що пише @paveletskaya_svitlana, яка постійно розповідає про читання для дітей та робить підборки . І там їх вже ціла купа. Обирайте, захоплюйте своїх малих історіями, і потім менше будете відбирати з рук гаджети!

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал стильное фото с женой Катей Осадчей.

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Теги: Юрий Горбунов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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