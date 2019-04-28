Маму Камалии сильно испугали в роддоме.

Мама Камалии рассказала, из-за чего едва не потеряла дочь пресс-служба

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На дне рождении певицы Камалии мама звезды эксклюзивно для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", рассказала о трагической истории детства будущей артистки.

Мама Камалии Инна Петровна одна из первых поздравила дочь с ее 42-м днем рождения. Женщина признается, что для нее это особенный день, поэтому и готовилась по-особенному – подобрала в подарок для дочери редкие коралловые украшения.

Я думаю, что Камалия даже будет их передавать по наследству, – комментирует мама Камалии в эфире канала "Україна".

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Инна Петровна призналась, что каждый день рождения дочери встречает со слезами на глазах. Женщина впервые рассказала о трагических первых минутах жизни ее дочери. Тогда семье пришлось пройти тяжелое испытание.

Говорили о том, что дочка родилась мертвой. Я переходила две недели, а потом еще две недели лежала в больнице на стимуляции, потому что у нее было кислородное голодание и почти отсутствовало сердцебиение. Везли врача из области, – поделилась тяжелыми воспоминаниями Инна Петровна.

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