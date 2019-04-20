Monatik поделился редким кадром с женой - счастливая пара
Дмитрий Монатик выставил фото из США с супругой.
Читай также: Варя Кошевая возвращается на сцену “Голос. Діти“
Украинский исполнитель, танцор, тренер шоу “Голос“ Дмитрий Монатик поделился атмосферным фото с супругой Ириной Демичевой. Фото из Сан-Франциско артист опубликовал в Инстаграм. Чета запечатлена “в полете“ - они подпрыгивают и просто сияют от счастья.
У.В.Л.И.У.В Т. ... Выше земли... #SanFrancisco совсем скоро вновь увидимся... #USAtour#Soon - написал Монатик.
Ранее Дмитрий умилил Сеть кадром с подросшими сыновьями.
Ранее мы писали, что Джамала анонсировала премьеру необычного клипа Solo.
Полная версия правил