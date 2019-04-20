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Monatik поделился редким кадром с женой - счастливая пара

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Дмитрий Монатик выставил фото из США с супругой.

Monatik поделился редким кадром с женой - счастливая пара
Monatik поделился редким кадром с женой - счастливая пара
instagram.com/monatik_official

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Украинский исполнитель, танцор, тренер шоу “Голос“ Дмитрий Монатик поделился атмосферным фото с супругой Ириной Демичевой. Фото из Сан-Франциско артист опубликовал в Инстаграм. Чета запечатлена “в полете“ - они подпрыгивают и просто сияют от счастья.

У.В.Л.И.У.В Т. ... Выше земли... #SanFrancisco совсем скоро вновь увидимся... #USAtour#Soon - написал Монатик.

Ранее Дмитрий умилил Сеть кадром с подросшими сыновьями.

Ранее мы писали, что Джамала анонсировала премьеру необычного клипа Solo. 

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Теги: Дмитрий Монатик, жены звезд
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Источник: Ivona bigmir) net,

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