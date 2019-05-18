Известная модель предстала в нескольких ярких образах и рассказала о своей карьере .

23-летняя Кендалл Дженнер снялась в эффектных образах для Vogue instagram.com/kendalljenner

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Известная модель, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ 23-летняя Кендалл Дженнер снялась для обложки июньского номера австралийского Vogue.

Эффектная красотка примеряла несколько необычных образов. Особенно ярко смотрится латексное короткое платье с губками на груди и высокие ботфорды. Еще одним оригинальным нарядом для Кендалл стало цветастое платье с рукавами-буфами.

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Также модель дала интервью глянцу, в котором рассказала, что популярность далась ей не так уж легко.

Я всегда была трудолюбивой: это в моей крови. Мои родители воспитали меня и мою младшую сестру так, чтобы мы были такими, как и другие сестры. Многие предполагали, что именно из-за громкой фамилии мне было гораздо проще достичь того, чего я достигла, но на самом деле все совсем наоборот, - отмечает Кендалл.

К слову, Кендалл Дженнер начала модельную карьеру в 14 лет, сотрудничала с известными брендами, а недавно девушка вместе с сестрой Кайли Дженнер запустила собственный бренд одежды.

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