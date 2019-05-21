Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом

Певица посвятила новый пост в соцсети Владимиру Зеленскому.

Известная украинская исполнительница и ведущая Ольга Горбачева рассказала, что думает о новом президенте Украине Владимире Зеленском.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась архивным кадром со звездой “95 квартала“. Фото было сделано на одном из мероприятий, где Ольга и Владимир были соведущими.

В описании к фото Горбачева призналась, что считает Зеленского “героем“ так, как он отважился изменить судьбу, несмотря на страхи.

“СИЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. Нет, у меня не просто фото с президентом. Оно есть сейчас у каждого артиста. Для меня - это фото с человеком, который отважился изменить судьбу, совершить невероятное и воплотить свою миссию, несмотря на страхи и опасности, трудности и ограничения. Человек, который одновременно визуализирует #путьгероя и песню #хорошиеновости , где #возможновсё . Человек, который лично с меня снял представления о собственных ограничениях. Надеюсь, и с вас тоже! #сила P.S. Этот пост не о политике, а о силе человеческих возможностей!“, - эмоционально написала Ольга Горбачева.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд поздравили Зеленского с инаугурацией.