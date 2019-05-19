В Сети появились яркие фото с прогулки Кейт Мидлтон с детьми.

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились умильными фото с детьми instagram.com/hellomag

Читай также: День рождения принцессы Шарлотты: трогательные фото обаятельной малышки

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились восхитительными семейными снимками и видео, сделанными во время визита на #ChelseaFlowerShow. Фото появились в Инстаграм hellomag.

На снимках Джордж, Шарлотта и Луи запечатлены за игрой, резвятся на природе и катаются на “тарзанке“.

Дети растут так быстро! 🌼 - подписали фото.

Ранее мы писали, что королевская семья объявила имя ребенка принца Гарри и Меган Маркл.