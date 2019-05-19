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Герцог и герцогиня Кембриджские поделились умильными фото с детьми

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В Сети появились яркие фото с прогулки Кейт Мидлтон с детьми.

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились умильными фото с детьми
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились умильными фото с детьми
instagram.com/hellomag

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Герцог и герцогиня Кембриджские поделились восхитительными семейными снимками и видео, сделанными во время визита на #ChelseaFlowerShow. Фото появились в Инстаграм hellomag.

На снимках Джордж, Шарлотта и Луи запечатлены за игрой, резвятся на природе и катаются на “тарзанке“.

Дети растут так быстро! 🌼 - подписали фото.

 

Ранее мы писали, что королевская семья объявила имя ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

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Теги: Кейт Миддлтон, Герцог Кембриджский, дети знаменитостей
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Источник: ivona bigmir) net,

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