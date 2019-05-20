"Роскошная": Экс-"ВИА Гра" покорила Сеть снимком без макияжа

Надежда Мейхер порадовала фанов новым милым фото.

Бывшая солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новой публикацией.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр, на котором продемонстрировала лучезарную улыбку и лицо без макияжа.

На фотографии Мейхер позировала за рулем автомобиля в белой кофте с принтом. В подписи к публикации Надежда оставила несколько интересных цитат.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев под фото.

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“Красоточка“, “Моя любимая“, “Наверное одна из немногих, которая сохранила свою индивидуальность,от мамы и папы от природы))) вызывает уважения))) на других смотреть тошно, все как под копирку скульптурные лица нашили“, “Надежда красавица была есть и будет, а сейчас вообще роскошная, женственная и душевная“, “Таке світле фото“, - написали подписчики Мейхер.

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ Надежда Мейхер показала, как выглядела в 15 лет.