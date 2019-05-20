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"Роскошная": Экс-"ВИА Гра" покорила Сеть снимком без макияжа

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Надежда Мейхер порадовала фанов новым милым фото.
"Роскошная": Экс-"ВИА Гра" покорила Сеть снимком без макияжа
"Роскошная": Экс-"ВИА Гра" покорила Сеть снимком без макияжа
instagram.com/nadyameiher

Бывшая солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер поделилась с поклонниками новой публикацией.

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На своей странице в Instagram  звезда опубликовала свежий кадр, на котором продемонстрировала лучезарную улыбку и лицо без макияжа.

На фотографии Мейхер позировала за рулем автомобиля в белой кофте с принтом. В подписи к публикации Надежда оставила несколько интересных цитат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#истина К сожалению не помню кто автор нижеизложенного, но истинно чувствую внутренний резонанс 🙏 * Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий. * Не объясняй слишком многого. Когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки, надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их. * * Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. Самым трудным является вознамериться измениться. * * Ты всегда должен помнить, что путь — это только путь. Если ты чувствуешь, что тебе не следовало бы идти по нему, покинь его. * Ты сейчас не можешь меня понять из-за своей привычки думать так, как ты смотришь. * Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что даешь. * Главная помеха большинства людей — внутренний диалог. Когда человек научится останавливать его, все становится возможным. Самые невероятные проекты становятся выполнимыми. * * Каждый идет своим путем. Если идешь с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если тебе плохо — в любой момент можешь сойти с нее, как бы далеко ни зашел. И это будет правильно. #надеждамейхер #nadia #резонанс #образжизни

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

Поклонники оставили множество восторженных комментариев под фото.

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“Красоточка“, “Моя любимая“, “Наверное одна из немногих, которая сохранила свою индивидуальность,от мамы и папы от природы))) вызывает уважения))) на других смотреть тошно, все как под копирку скульптурные лица нашили“, “Надежда красавица была есть и будет, а сейчас вообще роскошная, женственная и душевная“, “Таке світле фото“, - написали подписчики Мейхер.

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ Надежда Мейхер показала, как выглядела в 15 лет.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: ivona.bigmir.net

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