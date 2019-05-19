22-летняя жена Венсана Касселя выложила новые фото.

Тина Кунаки показала фигуру после родов - в корсете instagram.com/tinakunakey

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Жена Венсана Касселя, модель, 22-летняя Тина Кунаки, которая месяц назад родила ребенка, поделилась новыми фото. В Инстаграм она выложила кадры в наряде, стилизированном под корсет со шнуровкой.

На одном из фото Кунаки позирует одна, а на другом - со своим младшим братом, звездой Инстаграмма - 20-летним Закари.

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Напомним: о том, что Тина Кунаки родила дочь, сообщил 19 апреля ее супруг, французский актер, 52-летний Венсан Кассель. Девочку назвали Амазони. Кунаки и Кассель женаты с лета 2018-го, а отношения пары длятся с зимы 2017 года. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, у четы есть общее увлечение – серфинг.



До Кунаки - Венсан Кассель был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи. В браке родились две дочери - Дэва и Леони.

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