"Радостная встреча": Олег Винник показал, кто научил его петь

Украинский певец поделился снимком со своим преподавателем вокала.

На прошлой неделе популярный украинский исполнитель Олег Винник отправился в концертный тур по Германии. Именно в этой стране началась карьера Винника как актера и певца в мюзиклах.

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Отметим, что Олег уже выступил в Берлине, Гамбурге, Нюрнберге. А 23 и 24 мая состоятся концерты в Ратингене и Оффенбахе.

На днях артист решил показать фанам своего преподавателя, который занимался с ним вокалом в Германии.

На своей странице в Instagram Винник разместил кадр, на котором позирует с Джоном Леманом. Судя по геолокации, первая за 16 лет встреча певца и его учителя состоялась в Гамбурге.

“Мой преподаватель вокала Джон Леман, с которым не виделся с 2003 года. Тур по Германии дарит много радостных встреч“, - написал Олег Винник.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая неприятность иногда случается с ним на сцене.