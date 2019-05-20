Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Радостная встреча": Олег Винник показал, кто научил его петь

Комментариев: 1
Украинский певец поделился снимком со своим преподавателем вокала.
"Радостная встреча": Олег Винник показал, кто научил его петь
"Радостная встреча": Олег Винник показал, кто научил его петь
instagram.com/olegg.vynnyk

На прошлой неделе популярный украинский исполнитель Олег Винник отправился в концертный тур по Германии. Именно в этой стране началась карьера Винника как актера и певца в мюзиклах.

Читай также: “Чудес нет!“:Олег Винник раскрыл секрет своей отличной физической формы

Отметим, что Олег уже выступил в Берлине, Гамбурге, Нюрнберге. А 23 и 24 мая состоятся концерты в  Ратингене  и Оффенбахе.

На днях артист решил показать фанам своего преподавателя, который занимался с ним вокалом в Германии.

На своей странице в Instagram Винник разместил кадр, на котором позирует с Джоном Леманом. Судя по геолокации, первая за 16 лет встреча певца и его учителя состоялась в Гамбурге.

“Мой преподаватель вокала Джон Леман, с которым не виделся с 2003 года. Тур по Германии дарит много радостных встреч“, - написал Олег Винник.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая неприятность иногда случается с ним на сцене.

Поделись:
Теги: Олег Винник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.05.2019, 11:35
Оценка:  0
pусский
Я выeбy этого крысёныша!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь