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Алина Гросу показала редкий кадр с младшим братом

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Младшему брату Алины летом исполнится 2 года.
Алина Гросу показала редкий кадр с младшим братом
Алина Гросу показала редкий кадр с младшим братом
instagram.com/alina_grosu

Популярная украинская певица Алина Гросу поделилась редкой семейной фотографией в соцсети

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Недавно на своей странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков с младшим братом Михаилом. 31 августа малышу исполнится два года.

В описании к фотосессии Алина назвала братика самым родным человеком в ее жизни.

“Мой медвежонок. Профессор. И просто самый родной человек“, - подписала Гросу.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев.

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“Милота) Еще раз повторюсь.Тебе идут дети) Умничка)“, “Такие милые фото“, “Ви такі мімімішні. Дуже мило))“, “Ооой, такие заечкии. у тебя такой крутой братишка, просто такой лапочка, как и ты“, “Наверное ещё и умный в придачу)“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Гросу отпразднует свадьбу в Венеции.

 

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivona.bigmir.net

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