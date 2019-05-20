Алина Гросу показала редкий кадр с младшим братом

Младшему брату Алины летом исполнится 2 года.

Популярная украинская певица Алина Гросу поделилась редкой семейной фотографией в соцсети

Читай также: Алина Гросу впервые рассказала о знакомстве с будущим мужем

Недавно на своей странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков с младшим братом Михаилом. 31 августа малышу исполнится два года.

В описании к фотосессии Алина назвала братика самым родным человеком в ее жизни.

“Мой медвежонок. Профессор. И просто самый родной человек“, - подписала Гросу.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев.

Читай также: “Малышка, ты супер“: Алина Гросу поразила Сеть глубоким декольте

“Милота) Еще раз повторюсь.Тебе идут дети) Умничка)“, “Такие милые фото“, “Ви такі мімімішні. Дуже мило))“, “Ооой, такие заечкии. у тебя такой крутой братишка, просто такой лапочка, как и ты“, “Наверное ещё и умный в придачу)“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Гросу отпразднует свадьбу в Венеции.