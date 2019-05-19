Полякова удивила Сеть ярким мейк-апом.

"Страшновато": Ольгу Полякову раскритиковали в Сети за собственноручный макияж instagram.com/polyakovamusic

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Певицу Ольгу Полякову раскритиковали в Сети за макияж. В Инстаграм артистка опубликовала фото с ярким мейк-апом, который сама же и сделала.

Make up собственноручно! 😘 да 👍 или нет 👎? - уточнила Полякова.

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Части фолловеров не понравился такой образ Ольги и выражение лица на фото.

Как на паспорт

Красиво.Да.Но,губы вышли из берегов.Брови чуть тоньше и темнее.Стрелки тоньше.

Стрелки разные да и губы за пределами губ рисовать зачем?..

Не, не надо так,стали похожи на шаблонную инстаграмовскую куклу, щёчки, губки, бровки...

Трохи страшновато😁😁😁, - написали в Сети.

Однако, многие поклонники похвалили макияж Ольги:

Тебя даже если ребенок разрисует ты все ровно будешь красотка, - отметили подписчики.

Ранее мы писали, что экс-виагра опубликовала соблазнительное фото в купальнике.

