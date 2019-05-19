Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Страшновато": Ольгу Полякову раскритиковали в Сети за собственноручный макияж

Комментариев: 1
Полякова удивила Сеть ярким мейк-апом.

"Страшновато": Ольгу Полякову раскритиковали в Сети за собственноручный макияж
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: “Это безумно красиво“: Джамала восхитила Сеть розовым нарядом

Певицу Ольгу Полякову раскритиковали в Сети за макияж. В Инстаграм артистка опубликовала фото с ярким мейк-апом, который сама же и сделала.

Make up собственноручно! 😘 да 👍 или нет 👎? - уточнила Полякова.

Читай также: Короткие шорты и майка с декольте: Надя Дорофеева показала горячий кадр

Части фолловеров не понравился такой образ Ольги и выражение лица на фото.

  • Как на паспорт 
  • Красиво.Да.Но,губы вышли из берегов.Брови чуть тоньше и темнее.Стрелки тоньше.
  • Стрелки разные да и губы за пределами губ рисовать зачем?..
  • Не, не надо так,стали похожи на шаблонную инстаграмовскую куклу, щёчки, губки, бровки...
  • Трохи страшновато😁😁😁, - написали в Сети.

Однако, многие поклонники похвалили макияж Ольги:

Тебя даже если ребенок разрисует ты все ровно будешь красотка, - отметили подписчики.

Ранее мы писали, что экс-виагра опубликовала соблазнительное фото в купальнике.
 

Поделись:
Теги: Оля Полякова, макияж звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Sancho-s    20.05.2019, 17:13
Оценка:  0
Sancho-s
мндам
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь