"Хочется быстрее": Снежана Бабкина рассказала о своем самочувствии за месяц до родов

Третий ребенок Снежаны и Сергея Бабкиных появится на свет в июне.

Снежана Бабкина, жена известного украинского исполнителя Сергея Бабкина, продолжает радовать фанатов интересными подробностями о своей третьей беременности.

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На своей странице в Instagram звезда рассказала, как себя чувствует за месяц до родов. Она призналась, что в третий раз уже не так наслаждается беременностью, хочется быстрее родить.

Так же Снежана написала, что очень устает и у нее часто меняется настроение. Но муж все понимает и поддерживает беременную супругу.

К новой публикации Бабкина добавила фото, на котором позирует в черном платье, сидя в лодке.

#бабкинывожиданиичуда Месяц до... Период, когда проснулся утром и через час уже устал.. Период, когда уже хочется быстрее. Уже ведь насладился беременностью. Хватит В 3ий раз уже не так наслаждаешься, всё знаешь, хочется быстрее В 3ий раз кожа и матка помнит, оттого быстрее растягивается в предыдущий размер, а потом ещё растёт. Я уже больше, чем с Артусей и Весей. Уже не легко. -Прикладываю больше усилий, чтобы держаться в хорошем настроении. Много чего раздражает, но! я себе это позволяю иногда! Я имею на это право! И становится намного легче. Благо, СБ всё понимает

- Стараюсь дышать глубоко 2 раза в день. Так как сейчас это не просто. Дыхания не хватает, а оно очень важно!!!

- Пью не меньше 1,5 л воды в день. От неё тоже пропускает.

- Сейчас уже стала покупать Боржоми, от изжоги.

- Вечерами для ног контрастный душ ( когда отекают) - И выходные по возможности- на природу!!! Заряжаться на следующую неделю.

Напомним, ранее Снежана Бабкина рассекретила, где будет рожать третьего ребенка.