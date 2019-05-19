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Короткие шорты и майка с декольте: Надя Дорофеева показала горячий кадр

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Звезда поделилась снимком с вечеринки в честь дня рождения Позитива.
Короткие шорты и майка с декольте: Надя Дорофеева показала горячий кадр
Короткие шорты и майка с декольте: Надя Дорофеева показала горячий кадр
instagram.com/nadyadorofeeva

В воскресенье, 19 мая, участник группы “Время и Стекло“ Алексей Завгородний (Позитив) отметил юбилей. Артисту исполнилось 30 лет.  В честь праздника именинник устроил для своих друзей  вечеринку в неоновом цвете.

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Мероприятие посетила и коллега Позитива по группе певица Надя Дорофеева. Девушка поделилась в Instagram эффектным кадром c праздника.

На свежем снимке артистка запечатлена в белой майке с глубоким декольте и вкоротких джинсовых шортах. Дорофеева позировала, сидя на столе.

“Neon birthday party Позитива“, - коротко подписала снимок на английском языке Надя Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neon birthday party @positiff

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Новая публикация исполнительницы собрала множество восторженных отзывов от поклонников.

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“Нереальная фигура,а одежда какая“, “Вау! Крутяк“, “Какая секси Надя“, “Слишком вауууу“, “Неземная красота!“, “У меня сейчас глаза ослепнут от такой мадам“, “Красивая, особенно ножки“, “Яркий и крутой прикид, ну, впрочем, как и ты!“, “Надя, ты просто секси!“, - написали в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева засветила обнаженные ягодицы в купальнике.

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Теги: Надя Дорофеева, Позитив
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Источник: ivona.bigmir.net

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