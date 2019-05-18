"Лет на 20 старше": Бабкина раскритиковали за стильный Look
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Исполнителя Сергея Бабкина раскритиковали в Сети за новый образ. На днях, Сергей перекрасил волосы и бороду в “седой“ цвет. На новом фото в Инстаграм Бабкин стоит в позе Йоги в темной длинной одежде и лосинах. Руки Сергея украшают яркие татуировки.
Намасте 🧘🏻♂️, - подписал фото Сергей.
(“намасте“ - индийское и непальское прощание, произошло от слов “намах“ - поклон, “те“ - тебе. Намасте как жест представляет собой соединение двух ладоней перед собой. В широком смысле означает преклонение и прославление Всевышнего, божественной сущности мироздания).ние Всевышнего, божественной сущности мироздания - ред.).
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Подписчики Сергея расктириковали новый образ певца и отметили, что он его очень старит.
- Бабкин, стал дедкиным
- Як на мене Бабкіну зовсім не личить такий образ 😐
- Не дуже подобаэться.. скоро ляля буде, а ви на дідуся більше схожий а ні ж на татка, про те... головне щоб дружині подобалися ..😁 щокі😍 ніколи раніше не помічала.,.
- Это не Ваш стиль!
- Я так люблю вашу сім‘ю, ви-глибина душі і красива картинка❤️ але цей образ нуууу дууууууже старить((( ніби завтра пенсія і творчості “зів‘яле листя“.... хочеться такого образу як на оькладинці альбому “Музасфера“- соковитий, живий і яскравий!❤️
- Зачем из себя деда делать？
- Дедушка... Лет на 20 старше...😮 Однако...
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К обсуждению присоединился и продюсер Потап - правда, он пошутил над подписью “намасте“:
Намасте хлеб маслом 😜, - написал Потапенко.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк подарила в Инстаграм свою машину.
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