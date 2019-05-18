Сергей Бабкин подвергся критике в Сети за "седые" волосы.

"Лет на 20 старше": Бабкина раскритиковали за стильный Look instagram.com/babkin_official

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Исполнителя Сергея Бабкина раскритиковали в Сети за новый образ. На днях, Сергей перекрасил волосы и бороду в “седой“ цвет. На новом фото в Инстаграм Бабкин стоит в позе Йоги в темной длинной одежде и лосинах. Руки Сергея украшают яркие татуировки.

Намасте 🧘🏻‍♂️, - подписал фото Сергей. (“намасте“ - индийское и непальское прощание, произошло от слов “намах“ - поклон, “те“ - тебе. Намасте как жест представляет собой соединение двух ладоней перед собой. В широком смысле означает преклонение и прославление Всевышнего, божественной сущности мироздания).ние Всевышнего, божественной сущности мироздания - ред.).

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Подписчики Сергея расктириковали новый образ певца и отметили, что он его очень старит.

Бабкин, стал дедкиным

Як на мене Бабкіну зовсім не личить такий образ 😐

Не дуже подобаэться.. скоро ляля буде, а ви на дідуся більше схожий а ні ж на татка, про те... головне щоб дружині подобалися ..😁 щокі😍 ніколи раніше не помічала.,.

Это не Ваш стиль!

Я так люблю вашу сім‘ю, ви-глибина душі і красива картинка❤️ але цей образ нуууу дууууууже старить((( ніби завтра пенсія і творчості “зів‘яле листя“.... хочеться такого образу як на оькладинці альбому “Музасфера“- соковитий, живий і яскравий!❤️

Зачем из себя деда делать？

Дедушка... Лет на 20 старше...😮 Однако...

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К обсуждению присоединился и продюсер Потап - правда, он пошутил над подписью “намасте“:

Намасте хлеб маслом 😜, - написал Потапенко.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк подарила в Инстаграм свою машину.

