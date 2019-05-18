Певица попробовала себя в роли диджея на одной из вечеринок.

"Было хорошо!": Могилевская показала, как развлекалась на выходных instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Популярная украинская певица Наталья Могилевская порадовала фанов новыми публикациями в соцсети.

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Исполнительница рассказала, чем занималась на выходных. Звезда посетила одну из киевских вечеринок, а также стала гостей на дни рождения певицы Камалии.

На своей странице в Instagram Могилевская опубликовала снимки с мероприятий. На некоторых снимках певица позировала за диджейским пультом. Для вечеринки Наталья выбрала синее платье и длинные серьги.

На одном из фото запечатлена вместе с телеведущей Катей Осадчей. Еще на одном снимке – позирует с экспертом шоу “Топ-модель по-украински“ Соней Плакидюк.

“Вот так прошли выходные. Было хорошо!“ - подписала серию фотографий Наталья Могилевская.

Поклонникам артистки понравился фотоотчет. Они оставили множество восторженных комментариев.

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“Наташа вам очень красиво в синем платье!!!“, “Особенно красива на этих фото. Что-то не обычное“, “Ната диджей“, “Шикарно виглядите, оставайтесь такой же позитивной“, “Синий цвет платья Вам к лицу и DJ-ий пульт. Очень красивая девушка“, “Наталка -зажигалочка!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о том, как пыталась создать семью.